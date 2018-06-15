Настя Каменских накормила пенсионеров супом (фото)

Звезда приняла участие в благотворительной акции

Украинская певица Настя Каменских накормила пенсионеров супом в домике "Обед без бед", где бесплатно раздают еду пожилым людям. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

В четверг, 14 июня, на улице Васильковская, 1, открылся еще один пункт раздачи еды. На открытие домика пришла певица Настя Каменских, которая помогла бесплатно накормить пансионеров. Она вместе с волонтерами расфасовывала обеды в тару и раздавала их пожилым людям.

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

К благотворительному домику пришло несколько десятков пожилых людей. Они не только с удовольствием ели суп, но и фотографировались со звездой.

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

Ранее Настю Каменских в сети сравнили с Викторией Бекхэм.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась с поклонниками домашним снимком, вызвала в сети Іnstagram восторженные отзывы новым снимком. При этом интересно, что фанаты Каменских из-за выражения лица своей любимицы сравнили ее с британской певицей, дизайнером и моделью Викторией Бекхэм.

Что вы не знали о NК?