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Настя Каменских накормила пенсионеров супом (фото)

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 17:17
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда приняла участие в благотворительной акции

Украинская певица Настя Каменских накормила пенсионеров супом в домике "Обед без бед", где бесплатно раздают еду пожилым людям. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

В четверг, 14 июня, на улице Васильковская, 1, открылся еще один пункт раздачи еды. На открытие домика пришла певица Настя Каменских, которая помогла бесплатно накормить пансионеров. Она вместе с волонтерами расфасовывала обеды в тару и раздавала их пожилым людям.

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

К благотворительному домику пришло несколько десятков пожилых людей. Они не только с удовольствием ели суп, но и фотографировались со звездой.

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

Ранее Настю Каменских в сети сравнили с Викторией Бекхэм.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась с поклонниками домашним снимком, вызвала в сети Іnstagram восторженные отзывы новым снимком. При этом интересно, что фанаты Каменских из-за выражения лица своей любимицы сравнили ее с британской певицей, дизайнером и моделью Викторией Бекхэм.

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Теги: Настя Каменских
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