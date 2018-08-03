Найдено предсмертное послание Zombie Boy

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Известный манекенщик написал стих

В Канаде покончил с собой манекенщик Рик Дженнест, более известный как Zombie Boy. Как оказалось, он оставил предсмертное послание на своей странице в Instagram.

В соцсети Дженнест опубликовал стих, который фанаты сочли предсмертной запиской. Его он обнародовал всего за несколько часов до самоубийства.

"Дамбалла лопнула над звездами, повисшими над нами, душа душила камень из камня, так как огонь лежал между двумя судами самых суровых менее страшных прямых, каждое дыхание режет лед, так как плоть взвешивается перед смертью старых узких ворот, где смел и дерзок последний ритуал", - написал Zombie Boy.

Скриншот поста (instagram.com/zombieboyofficial)

Ранее сообщалось, что Zombie Boy найден мертвым.

32-летний Рик Дженест покончил с собой. Модель нашли в его квартире в Монреале. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Рик Дженест приобрел широкую известность благодаря своим многочисленным татуировкам в виде скелета. Манекенщик дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле – 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176.

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