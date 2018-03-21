Названы любимые завтраки невесты принца Гарри

Стало известно, что Меган Маркл любит есть по утрам
19 мая 2018 года в Великобритании состоится королевская свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.
Звезда сериала "Форс-Мажоры" стройна и следит за своей фигурой. Накануне свадьбы с принцем стало известно, что предпочитает на завтрак будущая герцогиня.
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Любимые блюда Маркл раскрыла в изданиях Delish и E! Online, передает "Сегодня".
Меган ест это блюдо практически каждую неделю. Для приготовления необходимо смешать треть стакана семян чиа и полстакана коровьего или миндального молока. На ночь поставить в холодильник, чтобы семена чиа набухли, а утром подать со свежими ягодами и фруктами.
Меган Маркл часто готовит на завтрак овсянку, которую ест с кусочками бананов и сиропом агавы.
Невеста принца иногда позволяет себе съесть омлет с зеленью и сыром, и один-два кусочка поджаренного тостового хлеба.
Такой напиток, по словам Маркл, помогает быстрее проснуться и получить утренний заряд бодрости.
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Пюре из авокадо на кусочке тоста - отличный вариант для завтрака.
Невеста принца любит побаловать себя свежими фруктами, крепким кофе и круассанами с джемом.
Свежеиспеченный багель, немного черной икры, каперсов, томатов черри и слабосоленого лосося – и блюдо готово.
Меган не отказывается от употребления глютена на 100%, но иногда готовит на завтрак панкейки из кукурузной муки с ягодами.
Асаи-боул – любимый рецепт невесты принца Гарри.
"Взбейте в блендере очищенные дольки одного банана, неполный стакан свежих ягод, 150 мл растительного молока и столовую ложку порошка асаи. Переложите получившееся пюре в глубокую мисочку. Украсьте блюдо гранолой, любимыми фруктами, орехами или ягодами. По желанию добавьте мед или сироп агавы", - отметили в издании.
Фото: Принцы с возлюбленными (instagram.com/kensingtonroyal)
Кстати, стало известно, чем будут кормить на свадьбе принца Гарри.
Ранее сообщалось, будет ли у принца Гарри и Меган Маркл брачный контракт.