Названы любимые завтраки невесты принца Гарри

Стало известно, что Меган Маркл любит есть по утрам

19 мая 2018 года в Великобритании состоится королевская свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.

Звезда сериала "Форс-Мажоры" стройна и следит за своей фигурой. Накануне свадьбы с принцем стало известно, что предпочитает на завтрак будущая герцогиня.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Любимые блюда Маркл раскрыла в изданиях Delish и E! Online, передает "Сегодня".

Пудинг с семенами чиа

Меган ест это блюдо практически каждую неделю. Для приготовления необходимо смешать треть стакана семян чиа и полстакана коровьего или миндального молока. На ночь поставить в холодильник, чтобы семена чиа набухли, а утром подать со свежими ягодами и фруктами.

Овсяная каша с бананами

Меган Маркл часто готовит на завтрак овсянку, которую ест с кусочками бананов и сиропом агавы.

Омлет с добавками

Невеста принца иногда позволяет себе съесть омлет с зеленью и сыром, и один-два кусочка поджаренного тостового хлеба.

Горячая вода с лимоном

Такой напиток, по словам Маркл, помогает быстрее проснуться и получить утренний заряд бодрости.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Тосты с авокадо

Пюре из авокадо на кусочке тоста - отличный вариант для завтрака.

Фруктовое ассорти и круассаны

Невеста принца любит побаловать себя свежими фруктами, крепким кофе и круассанами с джемом.

Багели с начинкой

Свежеиспеченный багель, немного черной икры, каперсов, томатов черри и слабосоленого лосося – и блюдо готово.

Безглютеновые оладьи

Меган не отказывается от употребления глютена на 100%, но иногда готовит на завтрак панкейки из кукурузной муки с ягодами.

Асаи-боул

Асаи-боул – любимый рецепт невесты принца Гарри.

"Взбейте в блендере очищенные дольки одного банана, неполный стакан свежих ягод, 150 мл растительного молока и столовую ложку порошка асаи. Переложите получившееся пюре в глубокую мисочку. Украсьте блюдо гранолой, любимыми фруктами, орехами или ягодами. По желанию добавьте мед или сироп агавы", - отметили в издании.

Фото: Принцы с возлюбленными (instagram.com/kensingtonroyal)

Кстати, стало известно, чем будут кормить на свадьбе принца Гарри.

Ранее сообщалось, будет ли у принца Гарри и Меган Маркл брачный контракт.