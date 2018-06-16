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"Называет жену королевой": Гайтана рассказала о своем африканском отце

STYLERЗвёзды        16.06.2018 - 21:52
Фото: Гайтана (facebook.com/officialgaitana)
Фото: Гайтана (facebook.com/officialgaitana)

Папа стал для нее идеалом

Украинская певица Гайтана рассказала о своих взаимоотношениях с отцом, который живет в Конго. Об этом пишет "24 канал".

Певица Гайтана, которая посвятила свое время семье и маленькой дочери Сапфир-Николь рассказала, что пример крепкой семьи она взяла с семьи своего отца.

Гайтана вышла замуж за саунд-продюсера Алекса Смарта и родила ему дочь, которую назвали Сапфир-Николь. Все свое время певица посвящает семье и утверждает, что очень счастлива.

По ее словам, отец певицы Клавер Эссами, всегда учил дочь, что мужчина должен быть ответственным, серьезным, заботливым и обеспечивать свою жену.  А женщина должна быть рядом с таким мужчиной счастливой, спокойной и много отдыхать.

Гайтана рассказала о том, как ее отец заботится о своей второй жене. Он построил дом и открыл бизнес, чтобы супруга, в случае его смерти, ни в чем не нуждалась.

"Когда они поженились, папа начал строительство дома для своей жены на земле ее родителей и открыл салон красоты, чтобы если что-то случится с ним, она хорошо жила. Отец всегда покупает ей лучшие наряды, водит ее в хорошие заведения, всегда терпеливо ждет, если она занята собой, тепло обнимает и говорит много хороших слов. Он уважительно относится к своей жене, не устает восхищаться и благодарить ее", - рассказала певица.

Как утверждает Гайтана, отец вместе со своей женой очень дорожат отношениями и боятся потерять то, что у них есть. Они называют друг друга "король" и "королева".

Певица говорит, что такие отношения в семье для нее являются идеалом.

"Ведь мужчины уважают не по обещаниям, словам, а по делам, поступками и отношением к своей жене. Эх, как они смотрят друг на друга, и это больше, чем любовь на словах", - добавила певица.

Родители Гайтаны развелись, когда ей было всего 6 лет. Отец при этом остался жить в Конго, а мама увезла Гайтану в Украину.

Кстати, Гайтана призналась, как ей удалось после родов вернуть былые формы.

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Теги: певица, родители, Гайтана
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