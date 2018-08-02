"Не хотела петь, замкнулась в себе": сестра Ротару рассказала о трагедии в жизни певицы

Фото: София Ротару (sofiarotaru.com)

Звезда долго не могла прийти в себя

Народная артистка Украины София Ротару тяжело переживала утрату мужа Анатолия Евдокименко. Об этом рассказала сестра певицы Аурика Ротару в интервью "Собеседнику".

Она рассказала, что супруг Софии Ротару умер у певицы на руках.

"В конце 1990-х на гастролях Анатолия сразил инсульт. Только пришел в себя от болезни, через год – второй. Тогда уже потерял речь. Сонечка долго его лечила. Отлучалась только на концерты да в церковь помолиться. В 2002 году Толю снова положили в больницу, и уже там случился третий инсульт, последний... Толик ушел, не приходя в сознание, на руках у Сони. Как же она переживала!" - поделилась Аурика.

Сестра Софии Ротару призналась, что народная артистка больше не хотела петь.

"На полгода она пропала с телеэкранов. Отказалась от всех концертов и съемок. Впервые за 30 лет участия в телепрограмме "Песня года" не поехала выступать в новогодних выпусках. Не хотела петь, замкнулась в себе. Каждый день с утра ходила на кладбище к мужу и проводила в беседах с ним по несколько часов", - добавила она.

"Соня, да и я тоже – однолюбы. Мы так любили своих мужей, что после их ухода даже мысли такой не возникает, что кто-то может их заменить!" - подытожила Аурика Ротару.

ранее София Ротару поделилась семейным фото.

Известная украинская певица София Ротару, которой недавно исполнилось 70 лет, поделилась с поклонниками семейным фото с детьми и внуками.

На фото исполнительница позирует с сыном, который сделал селфи, невесткой и своими внуками.

"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни - когда мы все вместе! Люблю Вас", - написала Ротару.

Кстати, 16-летняя внучка Софии Ротару покоряет поклонников модельной внешностью.

Что вы не знали о харизматичной ведущей