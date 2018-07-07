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Угадайте: Леся Никитюк устроила интригующий опрос в соцсети

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 06:26
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Известная телеведущая опубликовала яркое фото, сделанное в Грузии

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк недавно побывала в солнечной Грузии. Она вернулась из путешествия не с пустыми руками. Никитюк предложила своим поклонникам отгадать, что именно она привезла с собой из Батуми. Опрос звезда устроила на в своей Instagram-страничке.

Телеведущая облегчила задачу подписчикам и дала на выбор несколько вариантов ответа, среди которых были традиционные для Грузии боржоми, мед, пахлава, рог для вина.

Оригинальным дополнением  к посту стал размещенный на странице эффектный фотоснимок, на котором Леся запечатлена во время прогулки по грузинскому рынку в поисках тех самых сувениров. Стильный белый короткий комбинезон, одетый на знаменитости, идеально подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги звезды.

Скрин поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники теледивы в комментариях активно участвовали в "конкурсе" - отвечали ей, а еще признавались в любви и, кроме того, отметили комплиментом стройные ножки Леси.

Скрин комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

 

Фото: Леся Никитюк на отдыхе в Грузии (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, недавно прекрасная Леся Никитюк опубликовала еще одно фото с необычным нарядом.

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Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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