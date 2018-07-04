"Не окончательный вариант": Тина Кароль впечатлила поклонников ультра-модным образом (фото)

Певица подготовила поклонникам сюрприз
Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) удивила поклонников необычным нарядом. Соответствующее фото опубликовано на фан-станице звезды в соцсети Instagram.
"Тина Кароль на примерке своего нового ультра-модного образа лимонного желтого цвета. Создатель лука - дизайнер известного украинского бренда #LuVi! Полностью увидеть новый образ певицы сможем уже через 2 дня — 5 июля в Минске!" – рассказали в сети.
На фото звезда в желтом полупрозрачном трико.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Наряд певицы впечатлил поклонников, однако они разошлись во мнениях: одним трико не понравилось, другие, понимая, что это еще не конечный вариант, уверены, что это будет что-то красивое.
Снимок исполнительницы прокомментировали многие пользователи сети:
"Вау... начало впечатляет".
"Красота".
"Кошмар! Дизайнер был под кайфом!".
"Это в тренажерный зал?".
"Если честно, то не очень".
"Мне кажется, это еще не окончательный вариант".
"Кошмар".
Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)
Кстати, Тина Кароль показала лицо без макияжа.
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