"Не отразится на вашем лице": Леся Никитюк рассказала, как "пережить" полет в самолете (фото)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая рассказала, почему девушкам "не стоит паниковать"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк дала ценные советы подписчицам по поводу того, что следует брать с собой в случае перелета. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Насущный вопрос: «Что делать для того, чтобы перелет в самолете не отразился на вашем лице?» Для этого совершенно необязательно уже на взлете наклеивать, прикладывать, распылять на себя все, что удалось скрыть от строгих людей в форме на контроле безопасности", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Более того, Никитюк рассказала, почему после перелета кожа становится более "сухой".

"И почему кожа после полета становится заметно суше? Потому что в самолете влажность воздуха гораздо ниже привычной для большинства из нас. Если норма 40-60%, то на борту самолета она всего лишь 20%", - подчеркнула телеведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также девушка рассказала, что стоит брать в самолет девушкам.

"1.В любой полет захватите бальзам для губ, так как эта зона самая первая отреагирует на сухой воздух. 2.Не стоит накануне делать химические пилинги (колоти лице девочки Упаси Бог). 3.Перед вылетом нанесите под крем увлажняющую сыворотку! 4. Тональный обязательно с SPF. Ну и мужика захватите с собой у которого есть Mastercard", - сказала она.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, приняв участие в мировом флэшмобе.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, покорив поклонников великолепной фигурой.

Также напомним, Леся Никитюк опубликовала свежий коллаж, на котором она изображена в платьях. Девушка проводила опрос, какое из платьев идет ей больше всего. Практически единогласно подписчики проголосовали за второй наряд.

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