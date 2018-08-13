"Не собирается остановиться на достигнутом": Тина Кароль собирается установить всеукраинский рекорд

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль продолжает удивлять своим трудолюбием

Популярная украинская певица Тина Кароль собралась установить новый рекорд. Звезда анонсировала свой новый гастрольный всеукраинский тур, в рамках которого она проведет 77 концертов. Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Авг 2018 в 5:53 PDT

Видео: Репетиция Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд! В рамках тура "Интонации" певица дала более 70 концертов и не собирается остановиться на достигнутом. В августе артистку ждут концертные площадки в Житомире, Хмельницком, Ужгороде и Черновцах. Итого: 77 концертов в рамках всеукраинского тура, что является абсолютным рекордом!" – пишут в фан-клубе Тины.

Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи соцсети были в восторге от такого трудолюбия Кароль и заявили, что с нетерпением ждут новых концертов.

"Вы - большая умница", "А как же здоровье", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Видимо сильно деньгм нужны, раз столько концертов", - предположили юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Ранее Тина Кароль рассказала о создании своего самого нашумевшего хита. Она сообщила, что песня "Україна – це ти" была написана в небольшой студии в ее загородном доме.

Также она откровенно рассказала о месте женщины в современном обществе.

А недавно Кароль в элегантном наряде покорила фанатов.

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