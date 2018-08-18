"Не ставьте крест на этих отношениях": появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери

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Инсайдер говорит, что актриса и боксер все еще интересны друг другу

Популярную голливудскую актрису Хайден Панеттьери заметили с новым бойфрендом. После этого Владимир Кличко рассказал о расставании, чем огорчил поклонников. Однако, по информации друга семьи, такое решение может быть временным. Об это рассказывает People.

Недавно сети шокировала новость о разрыве отношений между Владимиром Кличко и Хайден Панеттьери, которые более 8 лет были вместе. 3-летняя дочь Кайя Евдокия не стала тем фактором, повлиявшим на решение звездной пары. Но инсайдер издания убежден, что в СМИ несколько преувеличили информацию, поэтому пара вскоре может вновь возобновить отношения.

"Не думаю, что Владимира стоит вычеркивать только потому, что их не видят вместе. Они уважают друг друга, и они интересны друг другу. Не ставьте крест на этих отношениях", – отметил собеседник издания.

За 8 лет отношений Хайден и Владимир несколько раз объявляли о разрыве, однако после этого всегда мирились. Инсайдер считает, что последний случай — не исключение, потому стоит ожидать новостей об их примирении.

Позже в СМИ появились слухи, что муж Ани Лорак постоянно изменяет певице.

После расставания с Владимиром Кличко Хайден Панеттьери нашла нового бойфренда. Теперь журналисты узнали имя таинственного незнакомца.

Видео: (video.rbc.ua)