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"Не стыдно?": Регину Тодоренко раскритиковали фаны

STYLERЗвёзды        27.05.2018 - 17:50
Фото: Регина Тодоренко (РБК-Украина)
Фото: Регина Тодоренко (РБК-Украина)

Поклонники пытались выяснить, почему ведущая поправилась

Известную телеведущую Регину Тодоренко раскритиковали поклонники за излишнюю полноту на фото, которое опубликовала Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram.

Известно, что Регина Тодоренко получила награду в категории "самая стильная телеведущая" от российского издания Moda Topical. После вручения награды звезда опубликовала фотографию с церемонии в своем фотоблоге.

На мероприятие Регина Тодоренко надела черное платье с рюшами на плечах. Свой образ телеведущая дополнила лаковой сумочкой и босоножками с прозрачными вставками от Gianvito Rossi.

"Получать премии всегда приятно, особенно в номинации "Самая стильная телеведущая" по версии #topicalstyleawards2018. Спасибо огромное за такой тёплый приём. Огромная благодарность моим фанам и, конечно же, стилисту", - так подписала фотографию Регина Тодоренко и добавила, что ее черное платье от Miumiu, а босоножки от Gianvito Rossi.

Скриншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники раскритиковали образ телеведущей и то, как она выглядит. Некоторые предположили, что Регина Тодоренко находится в положении, поэтому она немного поправилась.

"Беременна?", " Что-то Регина тут поплыла...", "Какая еда подогнала тебе килограммы? Напиши, пожалуйста, я хочу прибавить в весе, но ничего не помогает. Дай совет по этому поводу", - написали фанаты телеведущей. 

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, некоторые фаны считают, что во всем виновато платье, которое не идет телеведущей и ее стилист, который неудачно подобрал образ.

"Это платье полнит? Или фото неудачное?", "И платье, и ракурс, все полнит. Руки кажутся полнее, бедра больше и даже икры, видимо нога на ногу дали такой эффект. Короче, бабкино платье какое-то", - раскритиковали поклонники Тодоренко.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Нашлись и такие, которые осудили Регину Тодоренко за то, что она принимает награды от страны-агрессора.

"Не стыдно работать на страну-агрессора? Получать награды", - написала Екатерина Деревянко. 

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, украинскую телеведущую высмеяли за нелепое фото.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: Орел и Решка, ведущая, Регина Тодоренко
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