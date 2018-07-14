"Не для вас": Сумская сразила на повал фанатов резкой сменой имиджа (фото)

Фото: Ольга Сумская (facebook.com osumska)

Поклонники признались, что узнали актрису с трудом

Известная украинская актриса Ольга Сумская вызвала настоящий ажиотаж из-за смены собственного имиджа. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"Как вам?", - поинтересовалась актриса.

Уточним, что на опубликованном снимке Сумскую действительно можно узнать с трудом. Причиной этого является короткая стрижка, на что обратили внимании поклонники актрисы.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Господи, еле узнала. Девочка совсем", - сказал пользователь "Авоська".

"Нет. Этот образ не для вас", - подчеркнула пользователь Надежда Труш.

"Конечно, это образ для съемок. Но ничего больше. Эта прическа не очень подходит. С длинными локонами Оля королева", - подчеркнул пользователь Ольга Гаркуша.

"Господи, кто это? Какой креатив и энтузиазм", - сказал пользователь Анна Скиба.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Кстати, известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала новый пост на странице в Instagram, которым напугала своих поклонников. Артистка выложила в сеть видео, на котором можно увидеть один из процессов работы гримеров. "Проба грима", - подписала публикацию звезда.

Фанатов увиденное потрясло, они уж точно не ожидали такое увидеть.

"Я бы такого не выдержала! Респект всем актерам! Всегда понимала, что актерство - это адский труд. Ольга, Вы нас (поклонников) не перестаете удивлять. Большая Вам благодарность за открытость и искренность", - написала одна из пользователей сети.

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