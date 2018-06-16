"НеАнгелы в Нью-Йорке": Слава Каминская похвасталась поездкой в США (фото)

Слава Каминская опубликовала снимки на фоне Нью-Йорка в социальной сети Instagram
Популярная украинская артистка, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская недавно прилетела в Нью-Йорк в рамках концертной деятельности. На днях она опубликовала на своей странице в Instagram красочные фото и видео из США.
Девушка поделилась фотографиями на фоне городского пейзажа, а также курьезным видео с уличными музыкантами.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"В отличном настроении :) Жизнь иногда преподносит приятные сюрпризы. Я обожаю такие моменты. ПиСи: мы прилетели в NY и кажется выспались", — написала она в подписи к первой фотографии, опубликованной в США.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka
Видео: (instagram.com/babaslavka)
"Неангелы в Нью-Йорке", — подписала девушка видеозапись.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
В подписи к одной из фотографий девушка прикрепила стих, сочиненный в 2011 году.
"Я оставляла на бумаге след,
Переплетенных мыслей паутину... Закручивая буквами сюжет,
Искала золотую середину.
За четкой гранью социальных стен,
В коробках из бумаги и бетона,
Свою свободу превращала в плен
Двойных стандартов и немых шаблонов.
Себя отдав железным проводам,
Что импульсы ведут сквозь расстояния,
Рассеялась по призрачным местам,
Взирая на всеобщее признание...", — написала она.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/babaslavka
Напомним, что недавно Вика Смеюха, участница дуэта "НеАнгелы" рассказала своим подписчикам, что посещения США было ее мечтой, и наконец-то она сбылась.
"Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Все мы знаем, когда наступает этот долгожданный момент, ты получаешь такой заряд эйфории и счастья, что эмоции переполняют. Вчера сбылась моя мечта, я прилетела в Америку, и сразу в негласную столицу мира – в Нью-Йорк. Это что-то невероятное, я готова одновременно и плакать, и смеяться", – делится своими впечатлениями певица. Вика уже успела погулять по городу, исследовать Центральный парк и, конечно, сделать снимки.
Видео: video.rbc.ua