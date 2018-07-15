"Недетский обман": Маша Ефросинина раскрыла свои табу во внешнем виде (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Некоторые из них девушка называет недетским обманом

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Маша Ефросинина назвала пять вещей, которые считает недопустимыми во внешнем виде девушек. Соответствующий ролик она разместила на своей странице в Youtube.

Так, первым из них телеведущая называет бюстгальтеры с пуш-апом.

"Мне кажется, что это серьезный, недетский обман мужчин. Все и так видят, кому надо, вашу прекрасную грудь, какая бы они ни была, а выпячивать и "всовывать" ее в каждую картинку, камеру, глаза идущим навстречу людям, на мой взгляд, пошловато", - сказала она

Не менее пошлым, по словам Ефросининой, является прозрачная одежда.

"Я понимаю. Надеть блузу и майку полупрозрачную – это еще может выглядеть сексуально. Но когда женщина идет по улице и у нее видно марку нижнего белья, что, простите, она этим хочет сказать?", - подчеркнула она.

Также Ефросинина выступила против фейковых вещей. По ее словам, они никого еще "не красили".

"Третий запрет или "табу" во внешнем виде – это поддельные вещи. Еще никого не красила неправильная надпись LOUIS VUITTON. Уж лучше одеться стильно, но в более демократичных магазинах, чем носить откровенные подделки, причем одновременно все имеющиеся у вас в гардеробе", - сказала телеведущая.

Кстати, украинская телеведущая Маша Ефросинина приятно удивила своих instagram-подписчиков неожиданным образом. Так, украинская ведущая опубликовала фото, на котором позирует в очень женственном и соблазнительном наряде – черном платье в белый горошек с прозрачной накидкой. Также блогер Ефросинина кокетливо показала оголенную ножку. Необычный "секси-эффект" добавляет также красная подсветка примерочной, в которой был сделан снимок.

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