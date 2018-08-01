"Неконструктивная критика": Каменских призналась, как относится к своим хейтерам

Фото: Настя Каменских (facebook.com oleksii.potapenko)

Каменских отметила, что не хочет тратить на свое бесценное время на обсуждение таких мелочей

Как известно, "звездная жизнь" для многих артистов не обходится без хейтеров. Поэтому известная украинская певица Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, решила рассказать, как она относится к критике. Об этом Каменских рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Звезда заверила, что постоянно читает комменты в соцсетях под своими постами и фотографиями.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я читаю (комментарии), если задаю поклонникам какой-то вопрос и мне важно услышать их мнение. Например, о новых коллекциях NKsport, понравилось ли, чтобы согласно их запросов делать новые модели, например. Но если же я вижу некоструктивную критику, не читаю", - говорит NK.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя считает, что не стоит обращать серьезное внимание на критику в соцсетях, ведь зачастую негативные комментарии пишут люди, которым просто нечем заняться.

"Слышала как-то фразу, что если бы Лев Толстой читал комменты под своими романами, то "Войну и мир" бы не написал. Я понимаю, что людям, пишущим негативные комментарии, просто нечем заняться. Это ж не конструктивная критика. Они выливают неудовлетворение собой в общество", - отметила певица.

Каменских добавила, что не хочет тратить на свое бесценное время на обсуждение таких мелочей.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"У меня есть много важных дел, которые хочу успеть. Им (критикам) советую тоже самое: лучше пойти заняться чем-то полезным", - подытожила она.

Ранее Настя Каменских призналась, готова ли пойти в политику.

Также она рассказала о "спортивной" мотивации и поделилась диетическим рецептом любимого салата.

Что вы не знали о NК?