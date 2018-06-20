"Немного ретро": Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Снимок уже успел покорить сеть

Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как выглядела во время молодости. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Немного ретро..20 лет", - подписан снимок.

Следует уточнить, что на данный момент снимок собрал почти 10 тысяч лаков и около сотни комментариев.

Фото: ольга Сумская в молодости (instagram.com/olgasumska)

По мнению фанатов актрисы, Сумская выглядит на опубликованном снимке "божественно красивой".

"А глаза такие же божественно красива, выразительные и излучающие добро. Будьте счастливы, Оля. Творческих побед и счастья", - сказала пользователь Светлана Новикова.

"Какая вы, Оленька, хорошенькая. Сейчас не хуже. Здоровья и процветания", - уточнила пользователь Лариса Богданович.

"Боже, какая красавица. Олечка, вы и сейчас такая же. Здоровья, успехов и творческих побед. Будьте счастливы", - сказала юзер "Надежда".

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Кстати, народная артистка Украины Ольга Сумская удивила своих фанов потрясающими снимками в легендарном образе. Известно, что 11 июня в 19:00 в Национальной филармонии Украины состоялся тематический концерт "Музыка, на которую вдохновила Роксолана / Хюррем Султан".

Посольство Республики Турция в сотрудничестве с Министерством культуры Украины организовала концерт-рассказ, где впервые были собраны все музыкальные произведения, посвященные Роксолане. На этом мероприятии Сумская предстала в образе Роксоланы – героини культового одноименного украинского сериала 90-х годов

Пользователи соцсети восхитились потрясающим образом любимой актрисы и вспомнили культовый сериал, который был популярным около двадцати лет назад.

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