Непристегнутый и под песни Круга: Ломаченко шокировал ездой за рулем (видео)

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Боксер удивил нарушением правил дорожного движения

Известный украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на отдыхе в Белгород-Днестровске управлял своим автомобилем Mercedes под песню Михаил Круга "Доброго пути".

Боксер был без футболки, в темных очках и, что более важно, не был пристегнут ремнем безопасности. Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице lomus_17 в соцсети Instagram. Стоит отметить, что это не официальная страница украинского боксера.

На видео Ломаченко изображает дерзкого водителя. Ролик снимает пассажир переднего сидения авто.

"Руль сломаешь", - с иронией говорит пассажир.

"Я не напрягаюсь, просто техника вождения такая", - в шутку отвечает боксер.

Публикация от LomUs Official (@lomus_17) 29 Июл 2018 в 3:30 PDT

Видео: Ломаченко за рулем (instagram.com/lomus_17)

Манера езды чемпиона поразила пользователей сети:

"Пристегивайся, братан. Часто спасает жизнь".

"Опять без ремней! Хороший боксер, Чемпион, талант, Отец двоих детей, в жизни тоже наверно весельчак и хороший друг, но видосы без ремней как галимый понт!".

"Вася, пристегнись".

"Пристегнись, ты нам еще нужен".

"Пристегнуться бы чемпиону. Он нам здоровый нужен".

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)

Кстати, недавно Василию Ломаченко русалка подожгла руку.

Ранее сообщалось, что украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП.

Напомним, недавно стало известно, что советовал Ломаченко Усику в поединке с Гассиевым.

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