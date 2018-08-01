Непристегнутый и под песни Круга: Ломаченко шокировал ездой за рулем (видео)

Боксер удивил нарушением правил дорожного движения
Известный украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на отдыхе в Белгород-Днестровске управлял своим автомобилем Mercedes под песню Михаил Круга "Доброго пути".
Боксер был без футболки, в темных очках и, что более важно, не был пристегнут ремнем безопасности. Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице lomus_17 в соцсети Instagram. Стоит отметить, что это не официальная страница украинского боксера.
На видео Ломаченко изображает дерзкого водителя. Ролик снимает пассажир переднего сидения авто.
"Руль сломаешь", - с иронией говорит пассажир.
"Я не напрягаюсь, просто техника вождения такая", - в шутку отвечает боксер.
Видео: Ломаченко за рулем (instagram.com/lomus_17)
Манера езды чемпиона поразила пользователей сети:
"Пристегивайся, братан. Часто спасает жизнь".
"Опять без ремней! Хороший боксер, Чемпион, талант, Отец двоих детей, в жизни тоже наверно весельчак и хороший друг, но видосы без ремней как галимый понт!".
"Вася, пристегнись".
"Пристегнись, ты нам еще нужен".
"Пристегнуться бы чемпиону. Он нам здоровый нужен".
Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)
Кстати, недавно Василию Ломаченко русалка подожгла руку.
Ранее сообщалось, что украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП.
Напомним, недавно стало известно, что советовал Ломаченко Усику в поединке с Гассиевым.
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