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"Нереально круто": Макс Барских поделился деталями будущего трека

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 20:31
Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)
Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Певец опубликовал часть песни

Популярный украинский певец Макс Барских поразил поклонников новым образом и поделился некоторыми деталями по поводу нового трека, опубликовав новые фото на своей странице в Instagram.

В соцсети звезда выложил новые снимки своего лука, который предназначен для его новой песни "Полураздета". Также он опубликовал аудио, где слышно часть трека.

 

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

"Сделаем лето жарче вместе!" – подписал одну из публикаций артист.

Фото: Макс Барских (instagram.com/alanbadoev)

Заспойлерил песню и известный режиссер Алан Бадоев, тоже выложив в сеть часть песни "Полураздета". "Летом @max_barskih зучит легко и проникает под кожу...#полураздета", - написал режиссер в посте.

 

Видео: Макс Барских (instagram.com/alanbadoev)

Поклонники в восторге от нового образа певца и ждут не дождутся новой его песни. 

"Нереально круто", "Ааа ждем!", "Макс, ты шикарен", "Вообще супер", "Уже люблю эту песню", "Супер, класс, здорово. Хочу всю послушать и посмотреть", - прокомментировали фанаты одну из публикаций Макса Барских.

Скриншоты комментариев (instagram.com/max_barskih)

Напомним, Лобода заставила друга пуститься в дикий пляс под свою песню.

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Теги: Макс Барских, песня, Алан Бадоев
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