"Невероятная красота": Тина Кароль в элегантном наряде покорила фанатов (фото)

Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Поклонники оценили яркий образ исполнительницы

Популярная украинская певица Тина Кароль во время презентации VOGUE Art Issue появилась в ярком и смелом наряде, чем сумела поразить фанатов в сети. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на ней было яркое оранжевое платье и фиолетовые туфли. Не менее экстравагантным выглядит эффект мокрых волос. В комментариях фанаты Кароль буквально "рассыпались" в комплиментах.

Фото: смелый образ Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Самая лучшая и красивая", - сказала пользователь Лилия Назаренко.

Фото: смелый образ Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Невероятная красота. Стиль и красота в одном", - подчеркнула пользователь Елена Краснюк.

"Просто космос", - сказала пользователь Анастасия Гордиенко.

"Стильная, модная, божественно красивая", - подчеркнула юзер Яна Фантина.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Кстати, известная украинская певица с голосом сопрано Тина Кароль удивила поклонников необычным образом. На своей странице в соцсети исполнительница поделилась несколькими снимками с последнего выхода в свет.

Как сообщалось ранее, народная артистка Украины Тина Кароль представила попурри из своих композиций "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а также украинской народной песни "Несе Галя воду" в грандиозном бесплатном шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоялось 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко.

Также напомним, украинская певица Тина Кароль призналась своим поклонникам, что до сих пор не может пережить утрату своего мужа.

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