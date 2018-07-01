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"Невероятно космическая": Наталья Могилевская на пляже показала идеальную фигуру (видео)

STYLERЗвёзды        01.07.2018 - 18:30
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Украинская певица нежится на одесском пляже

Украинская народная артистка, певица, автор книг и участница талант-проектов Наталья Могилевская отправилась на выступление в Одессу. Исполнительница периодически публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальные формы на пляже. Видео и фото соответствующего содержания опубликованы на официальной странице певицы в Instagram.

"Мооооре!" — лаконично написала артистка под публикацией с видео.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Видео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она опубликовала видео, на котором показывает стройные ножки.

"А вот так?" – также коротко написала звезда в публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Видео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Бльшинство пользователей сети искренне восхитились прекрасными формами артистки, ведь в 42 года сложно выглядеть так молодо.

"А еще как?)))) Огонь. Красотка", "Ай да..ай да)) Наташик, хорошо как )", " Оооо, и так хороша)", "Эти ногиии", "Ноги безупречные!!!", "Самые красивые ножки( особенно коленки", "Успешная и красивая женщина) Вы вдохновляете своим примером", " Вы красотка, как всегда", "Наташенька, Вы богиня", "Красивый купальник", "Мужики отдыхайте! Не для вас красотка! Для избранного!" — пишут поклонники артистки.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что поклонники известной украинской певицы Натальи Могилевской заметили неприятные изменения на лице исполнительницы, и не постеснялись упрекнуть ее этим.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: соцсети, отдых, Одесса, Могилевская
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