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"Невообразимо красивая": Настя Каменских восхитила поклонников новым образом

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 11:37
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица опубликовала новое фото в соцсети

Популярная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов своим новым образом, выложив новый снимок на странице в Instagram.

Звезда никак не стала подписывать фото, но поклонники все равно успели оценить наряд и красоту Насти.

Знаменитость отдала предпочтение стильному комбинезону, который в последнее время стал одной из самых трендовых вещей в Голливуде, черного цвета с золотыми узорами на манжетах и туфлям на каблуках темного оттенка.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники в восторге от такого образа Насти.

"Невообразимо красивая", "Настюша, ты божественна", "Красоточка", "Строгость и элегантность", "Класс костюм", "Костюм очень красивый. Настя, вы очень красивая", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, известная певица Ани Лорак показала уникальные кадры.

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Теги: фото, Настя Каменских
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