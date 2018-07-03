"Невообразимо красивая": Настя Каменских восхитила поклонников новым образом

Певица опубликовала новое фото в соцсети
Популярная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов своим новым образом, выложив новый снимок на странице в Instagram.
Звезда никак не стала подписывать фото, но поклонники все равно успели оценить наряд и красоту Насти.
Знаменитость отдала предпочтение стильному комбинезону, который в последнее время стал одной из самых трендовых вещей в Голливуде, черного цвета с золотыми узорами на манжетах и туфлям на каблуках темного оттенка.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники в восторге от такого образа Насти.
"Невообразимо красивая", "Настюша, ты божественна", "Красоточка", "Строгость и элегантность", "Класс костюм", "Костюм очень красивый. Настя, вы очень красивая", - комментируют фанаты.
Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, известная певица Ани Лорак показала уникальные кадры.
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