"Ни за какие деньги": Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крыму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Певица призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар"

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что думает про возможные выступления на территории аннексированного украинского полуострова Крым. Об этом сообщает "Думская".

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма, могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", - сказала она.

Следует уточнить, что встреча Вайкуле с журналистами состоялась перед концертами на одесском морском вокзале. Певица решила дать небольшую пресс-конференцию.

Кстати, вечером в четверг, 19 июля, участники группы "Бумбокс" провели ненасильственную акцию протеста возле пропуска Каланчак (Херсонская область), что на границе с оккупированным Крымским полуостровом.

Как сообщалось ранее, Вакарчук показал фото с кумиром. Лидер "Океану Ельзи" побывал на фестивале UPark, который прошел в Киеве, и поделился впечатлениями.

Напомним, солист популярной группы упал со сцены во время выступления в Германии.

Крымские красоты (video.rbc.ua)