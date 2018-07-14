"Ни в коем случае так не делайте ": в сети высмеяли секрет красивой фигуры Ани Лорак (видео)

Исполнительница показала "секрет" красивой фигуры
Известная украинская певица Ани Лорк, которая длительное время проживала в Российской Федерации, показала поклонникам "секрет" красивой фигуры. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Для всех любителей спортивного образа жизни. Каждое упражнения - 3 подхода по 20 раз. Планочка - сколько сможете, с каждым разом увеличивая нагрузку. Хорошего здоровья и отличного настроения", - сказала она.
Видео: тренировка от Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Следует уточнить, что далеко не все пользователи сети пришли в восторг от упражнений, которые показала украинская певица.
"И это весь комплекс? Ни в коем случае так не делайте", - сказала пользователь Mika Nika.
"Да, умничка. Но рельеф стилист подрисовал, видно очень. А так молодец", - сказал юзер Марина Добровольская.
"Данные упражнения только для разогрева. После них нужно переходить к силовым нагрузкам. Без тренажеров нереально добиться таких результатов", - сказал юзер Юлия.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в РФ и практически живет там, продемонстрировала спортивную фигуру.
"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?" – подписала фото певица.
На снимке Ани Лорак позирует с собранными в хвост волосами. На ней надета спортивная форма, а рядом видны блины для штанги.
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