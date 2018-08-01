"Ни любви, ни жалости": Приходько рассказала, как ей жилось в России

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Певица рассказала, что не жалеет о переезде из РФ

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о том, как ей жилось в России. Воспоминаниями звезда поделилась в интервью изданию "Радио Свобода".

Приходько отметила, что в России живут "сложные люди", цель которых – занять свое место под солнцем.

"Это люди, которые борются за свое место под солнцем, у них нет ни любви, ни жалости. А здесь у меня есть самое главное, здесь у меня есть волонтеры, которые помогают нашим ребятам, у меня есть наша армия, у меня есть добровольцы. У нас есть цель, мы хотим мира, мы хотим жить нормально", - сказала певица.

Звезда также добавила, что не жалеет о переезде из России обратно в Украину.

"Да, в Украине концертов процентов на семьдесят меньше (сложных людей – ред.), но я не жалею ни минуты, что в моей жизни нет России. Она разрушала меня на протяжении всех семи лет, что я там жила", - сказала Анастасия Приходько.

Кстати, украинская певица намерена "уйти" в политику.

В то же время Приходько не призналась, будет ли идти на парламентские выборы в следующем году, однако рассказала, что "в мыслях много чего есть". По ее словам, она расскажет более детальную информацию о своих планах после того, как будет более-менее уверенна в следующих шагах.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой военных, показала своего брата Назара.

Также напомним, украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой бойцов АТО, похвасталась новой татуировкой. Фото и видео процесса создания тату она опубликовала на своей странице в соцсети.

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