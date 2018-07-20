"Ни минуты покоя!": Лилия Ребрик показала зажигательные танцы на море

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая похвасталась веселым отдыхом с семьей

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как она вместе со всей семьей проводит отдых в Болгарии. Соответствующие фотографии и видео Лилия опубликовала на своей странице в Instagram.

Лилия Ребрик сделала несколько снимков своей старшей дочери Дианы, своих родителей, а также показала, как она сама весело проводит время вместе с семьей.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

"Приблизительно такое внутреннее состояние, когда ты на отдыхе с двумя детьми. Ни минуты покоя!!! И это, скажу я Вам, счастье!" - так подписала забавное видео телеведущая.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Июл 2018 в 3:42 PDT

А на втором видео изображена старшая дочь Лилии Ребрик и ее мужа, знаменитого хореографа Андрея Дикого, Диана.

"Всем, кто хочет улыбнуться, посвящается", - так подписано видео с зажигательными танцами девочки на берегу моря.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Июл 2018 в 4:12 PDT

Кроме того, Лилия Ребрик призналась, что они с мужем сходили на первое свидание, так как у них было множество других свиданий, а вот первого не было.

"Было второе, третье, пятое, 25-е, 150-е…а первого так и не было. Наши отношения завязались на глазах у всей страны (только мы про это не догадывались), а потом все развивалось настолько быстро, что было не до свиданий", - написала Лилия.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, Лилия Ребрик восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике.

Видео: РБК-Украина