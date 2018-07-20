"Ни минуты покоя!": Лилия Ребрик показала зажигательные танцы на море

Телеведущая похвасталась веселым отдыхом с семьей
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как она вместе со всей семьей проводит отдых в Болгарии. Соответствующие фотографии и видео Лилия опубликовала на своей странице в Instagram.
Лилия Ребрик сделала несколько снимков своей старшей дочери Дианы, своих родителей, а также показала, как она сама весело проводит время вместе с семьей.
Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)
"Приблизительно такое внутреннее состояние, когда ты на отдыхе с двумя детьми. Ни минуты покоя!!! И это, скажу я Вам, счастье!" - так подписала забавное видео телеведущая.
А на втором видео изображена старшая дочь Лилии Ребрик и ее мужа, знаменитого хореографа Андрея Дикого, Диана.
"Всем, кто хочет улыбнуться, посвящается", - так подписано видео с зажигательными танцами девочки на берегу моря.
Кроме того, Лилия Ребрик призналась, что они с мужем сходили на первое свидание, так как у них было множество других свиданий, а вот первого не было.
"Было второе, третье, пятое, 25-е, 150-е…а первого так и не было. Наши отношения завязались на глазах у всей страны (только мы про это не догадывались), а потом все развивалось настолько быстро, что было не до свиданий", - написала Лилия.
Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)
Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)
Кстати, Лилия Ребрик восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике.
Видео: РБК-Украина