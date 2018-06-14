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"Ни слова о нем": Анна Седокова начала снимать клип в Украине

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 19:57
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Звезда прилетела для создания ролика

Знаменитая украинская певица, актриса и телеведущая Анна Седокова, которая последнее время проживает в России, снимает в Украине клип на свой последний хит "Ни слова о нем". Видео с бекстейджа звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

На одном из роликов можно заметить, что шею певицы обвивает змея.

"Я спокойна, я уравновешенна", – говорит на видео Анна.

Режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев (режиссер музыкальных клипов Gorchitza, Brutto, Pur:Pur, а также режиссер тревел-шоу "Орел и Решка", "Еда, я люблю тебя" и др.)

Видео можно посмотреть тут и тут.

Ранее Анна Седокова замечена в Киеве.

Еще несколько дней назад артистка публиковала фото из Москвы, но 12 июня в ее Instagram Stories появились кадры из родного города.  Седокова заинтриговала поклонников кадрами, сделанными в центре Киева. 

Как оказалось, Седокова вернулась в Украину ради съемок в развлекательном шоу "Хто зверху" (Новий канал). 

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Теги: Анна Седокова
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