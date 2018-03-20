"Никакого страха": Лукашенко отреагировал на то, что Беларусь на Евровидении представит украинец

Лукашенко отметил, что ALEKSEEV не просил деньги у властей Беларуси на конкурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на то, что его страну на песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять украинец Никита Алексеев (ALEKSEEV). Об этом Лукашенко заявил во время встречи с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, передает belta.by.

"Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Это же не запрещено? Нет. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах", - сказал президент Беларуси.

"Знаете, я интернационалист и патриот не меньший, чем вы, молодые люди. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего "цеха" - вот он пришел и всех вас удивил. Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"? Абсолютно. Плюс к тому - он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что его больше всего задело, что некоторые люди очень активно воспротивились кандидатуре данного претендента. В связи с этим глава Беларуси заметил, что это состязание, это конкуренция.

"Если бы были наши на таком же уровне - мы бы были рады", - сказал он.

"Кстати, этот парень и денег не просил, но где надо, мы плечо подставим, он же едет от нас выступать", - отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Данилко объяснил, почему Alekseev представит другую страну.