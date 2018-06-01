Никита Михалков рассказал, как заработал свои богатства

Режиссер признался, сколько заработал в прошлом году

Режиссер Никита Михалков признался, как у него получилось заработать за 2017 год 529 миллионов рублей. Недавно стало известно, что в прошлом году кинематографист зарабатывал 1,5 миллиона рублей в день. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я работаю с 12 лет, то есть более 60. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник [Василия] Сурикова и [Петра] Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета", — поделился заслугами Михалков.

Режиссер отметил, что его менеджер финансов "талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия". "Причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах", — подчеркнул Михалков.

Напомним, что режиссер фильма "Прочь" анонсировал новый проект.