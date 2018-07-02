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"Никто не хочет говорить об этом": Джон Малкович рассказал о безразличии Голливуда к Украине

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 11:21
Фото: Джон Малкович (johnmalkovich.com)
Фото: Джон Малкович (johnmalkovich.com)

Знаменитый актер не раз пытался заговорить с коллегами об Украине

Голливудский актер и продюсер Джон Малкович заявил, что для большинства американцев Украина остается "белым пятном", которое будто стерли с карты. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Актер объяснил это тем, что головы американцев заняты Трампом и Россией.

"В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако – никакой Украины", - говорит он.

"В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь 2014-го года и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", - отметил актер.

Видео: Джон Малкович (tsn.ua)

Малкович добавил, что не сильно надеется на то, что в отношении Украины в США произойдет какой-то информационный прорыв. Актер подчеркнул, что в современном мире люди имеют не только доступ к информации, но и возможность самим создавать контент - загружать его в сеть. Однако преимущественно это недостоверная информация.

"Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро", - говорит актер.

Ранее в Киеве "засветился" знаменитый голливудский актер.

В Киев прилетел знаменитый голливудский актер Крис Эванс, который наиболее известен по роли Капитана Америки в серии супрегеройских фильмов от студии MARVEL. Снимки со звездой опубликовали на фан-странице актера в Instagram.

Как сообщил сам актер, в Киев у него просто была пересадка на другой рейс. Но сотрудники аэропорта не упустили возможности сфотографироваться со звездой и взять автограф.

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Теги: актер, Голливуд
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