"Нищая страна": одиозная Лолита пожаловалась на русофобов в Болгарии

Лолита (фото: wikipedia.org)

Лолита впала в истерику из-за того, что болгары объявили санкции русским туристам

Эпатажная эстрадная певица Лолита Милявская, которую недавно подняли на смех за наряд на Юрмале, обиделась на жителей Болгарии. Об этом пишет издание "Дни.ру".

По словам Лолиты, которая сама владеет недвижимостью в Болгарии, в последнее время она стала замечать негативное отношение коренных жителей к россиянам.

"То, что началась в Болгарии - совершеннейшее безумие. Русские люди, которые приезжают, чтобы поддерживать местную экономику, радоваться местной культуре и кухне, испытывают открытую ненависть со стороны болгар, причем непонятно, за что. Наши люди покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают в Болгарию, потому что страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошая экология... А теперь на доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем", "Очистим Болгарию от русских", - сказала она.

Опальной исполнительнице часто отключают свет и воду. Это, по ее словам, касается и других граждан РФ.

"Это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам", - пожаловалась Лолита.

Это, по словам артистки-украинофобки, скажется на самой Болгарии.

"Если я не приеду, вы потеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу экономику", - пояснила Милявская.

Напомним, что Лолита родилась в Мукачево, а впервые вышла на сцену в Одессе, где зародился знаменитый союз певицы с Александром Цекало. В Киеве, кстати, у одиозной исполнительницы живут мама и дочь. При этом Лолита не раз негативно высказывалась об украинцах и украинской власти. Часто ее называют певицей-запроданкой.

Видео: РБК-Украина

Ранее китайские пограничники не хотели пропускать Лолиту, приняв ее за мужчину.