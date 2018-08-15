"Ноги тоже подружкины?" Оля Полякова заинтриговала поклонников фото с отдыха

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица похвасталась новым фото

Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась новым снимком со своего отдыха, сделав новый пост на своей странице в Instagram.

"Одесса как обычно. Поехали с подружками", - подписала фото звезда.

Тем не менее, на самом кадре видно певицу, которая позирует в откровенном купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру, а также какого-то мужчину, сделавшего, собственно, само фото.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

На это обратили внимание многие поклонники знаменитости.

"Хорошие у подружки ноги, зимой не холодно", "Что-то у подружки ноги не побритые", "Как-то на подружку не похож фотограф в шортах", "Ноги тоже подружкины?" - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Также фанаты не забыли засыпать Олю комплиментами по поводу ее внешности:

"Шикарная", "Красивая", "Звезда", "Богиня", "Вот это фигура", "Идеальная!", "Кайфовое фото", "Очень", "Вау, модель, фигурка супер".

Скриншоты комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, Оля Полякова покорила фанов "безумно" длинными ногами. Ранее она эмоционально обратилась к властям (видео).

Также сообщалось, что Оля Полякова похвасталась новой прической в ретро-стиле.

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