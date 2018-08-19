"Ноги от ушей": Полякова восхитила фанатов откровенным фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица призналась, что это не фотошоп

Известная украинская певица и телеведущая Ольга Полякова восхитила поклонников новым снимком с отдыха. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Многим, конечно, хочется думать, что это фотошоп. Думайте, если вам так легче. А я поплыла домой. Кстати, в Одессе вчера был классный концерт, спасибо", - сказала она.

Оля Полякова на отдыхе (instagram.com/polyakovamusic)

Обратим внимание, что на опубликованном фото можно заметить чрезвычайно длинные ноги певицы. На этом акцентировали внимание ее фанаты.

"Ноги от ушей", - сказала пользователь Таня Князева.

"Ноги прямо два метра", - уточнила юзер Иринка Мастер.

"Богиня длинноногая", - подчеркнула юзер Ольга Синенко.

"Очень красивая. Ноги просто огонь", - утверждает пользователь Наталья Скала.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

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