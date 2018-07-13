"Носи малой – не снашивай": Потап одарил поклонника неожиданным подарком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Потап подарил юному поклоннику, побывавшему на его концерте, массивную цепь и кепку с логотипом "MOZGI"

Музыкальный ипродюсер и известный исполнитель Алексей Потапенко недавно опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. К сообщению Потап прикрепил фото мальчика, на футболке и кепке которого красовался логотип группы "MOZGI"; а на его шее была массивная цепь – подарок музыканта юному поклоннику.

Фото в соцсети Потап подписал "Носи малой – не снашивай" (instagram.com/realpotap)

Свой пост рэпер прокомментировал так: "Этот малый читал на концерте лучше, чем я, за что и был удостоен цепи! Носи малой – не снашивай!". Это заявление вызвало бурю сообщений от подписчиков Потапа, которые восхитились талантом юного дарования.

"Супер", "ваше достойное продолжение", "красавчик подрастает, аккурат для второго состава группы", "берите его в команду" и далее в таком же духе.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/realpotap)

Однако некоторые поклонники исполнителя вспомнили и о дурной славе такого подарка: "Ой. Всем кому Потап дарит цепи, потом не везёт. Например, Миша Сосунов. Переживаю за малого".

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/realpotap)

Напомним, что ранее Потап и члены группы "MOZGI" снялись в откровенной фотосессии с горячими блондинками для "взрослого" журнала.

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