"О папе не вспоминает": TAYANNA откровенно рассказала об отношениях с отцом своего ребенка

Певица поделилась подробностями воспитания сына

Украинская певица TAYANNA рассказала об отношениях с отцом своего ребенка. Об этом сообщает Viva.

Звезда сама воспитывает сына, которому скоро исполнится шесть лет. Отец ребенка с ним не видится и не принимает участия в воспитании.

"К сожалению, он не принимает участия в воспитании. Абсолютно никакого. Возможно, и к счастью, не знаю. Но у Даниэля нет нехватки в мужском общении. Потому что у меня трое братьев младших – это его три дяди, у него дедушка есть. О папе он в принципе не вспоминает и не скучает", - рассказала певица.

Фото: TAYANNA с сыном (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Звезда отметила, что ее сын очень активный, ходит на развивающие кружки.

"Ему уже будет шесть лет в октябре. Он, конечно, ходит на различные кружки развивающие, на танцы – то, что ему нравится. То есть я прислушиваюсь к его пожеланиям. И вот сейчас я уже начала замечать, что он сам хочет читать, он несет мне книгу, он хочет сам буквы изучать", – отметила TAYANNA.

Напомним, как Даша Астафьева взорвала сеть горячим видео с концерта.

"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева. На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд.

В зале поклонники певицы тут же стали снимать действие на телефоны.

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