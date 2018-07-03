"Об этом не хочу писать": известная певица рассказала о поддержке украинских военных

Мария Бурмака поддерживает украинских военных не только в зоне ООС на Донбассе

Известная украинская певица, Народная артистка Украины Мария Бурмака, которая регулярно поддерживает воинов, защищающих нашу страну от российского агрессора, рассказала о концертах в поддержку военных.

В интервью журналу Ukrainian People Мария призналась, что всегда соглашается, когда ее просят спеть в военном госпитале для солдат, или если идет сбор средств на лечение, или в поддержку семей Героев.

Но, как правило, она не афиширует этого, ведь такие дела не должны быть рекламными акциями.

"Я не пишу об этом даже в Facebook. Поскольку такой резонанс будто нарушает то тепло добрых намерений, для которых это все и делается. Здесь я лишь могу сказать, что счастлива, что моим инструментом является гитара. И часто не надо даже больших приготовлений. Взяла гитару, села в палате, спела ребятам. Об этом не хочу писать. Но знаю, что для этих ребят я друг навсегда", - отметила певица.

Мария Бурмака на церемонии M1 Music Awards 2017 (фото: РБК-Украина)

Также она рассказала, что искала и находила бы взаимопонимание с людьми из разных регионов для того, чтобы украинцы стали жить лучше и гордились своей страной.

"Даже если пришлось бы идти на компромиссы. Они необходимы до определенного предела. Мы все разные. Даже в семейной жизни важны компромиссы. Почему же тогда не искать их во взаимопонимании "західняка" и "слобожанина"? Я сама родилась и выросла в Харькове, знаю восточный менталитет. И тем не менее сумела отстоять свою украинскость, заставить считаться с собой, и при этом не потеряла своих харьковских друзей. Я помню свои концерты в Донецке, Луганске, Торезе... Это были патриотические песни, народные, люди пели вместе со мной. Я убеждена, что с людьми надо говорить, пытаться понять их, искать точки сближения", - добавила Мария.

Видео: РБК-Украина

Ранее Бурмака рассказала, как перестала говорить по-русски.