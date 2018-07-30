Обнимал и гладил незнакомку: мужа Ани Лорак поймали на измене (видео)

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу "зажигал" в киевском караоке-клубе в компании стройной брюнетки

Мужа певицы Ани Лорак, которая "засветилась" на съемках фильма в компании российских звезд, Мурата Налчаджиоглу "застукали" в компании Яны Беляевой - киевской тусовщицы. Об этом пишет издание Super.ru.

По информации российского таблоида, Мурат появился в одном из киевских караоке-клубов с брюнеткой, и их бурное свидание попало в объектив папарацци.

Отмечается, что турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от стройной брюнетки. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Super.ru, видно, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет Яне на ухо.

"Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе", - пишет таблоид.

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Видео: instagram.com/super.ru

Известно, что Яна Беляева является любительницей путешествий, ночных клубов и брендовых вещей. А тусоваться с подружками девушка предпочитает в заведении, владельцем которого является муж Ани Лорак.

Яна Беляева (фото: super.ru)

Напомним, что скандальная украинская исполнительница Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочь Софию.

До знакомства с Муратом - с 1996-го по 2004 год - Ани Лорак жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалесой.

Видео: РБК-Украина

Ранее Ани Лорак рассказала, как ей удается скрываться от поклонников на улицах, а также поведала о том, как ей удалось вырваться из нищеты.