"Обратите внимание": в сети указали на недостаток тренировок Зеленского (видео)

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Шоумену подсказали, как правильно делать упражнения

Популярный украинский комик и шоумен Владимир Зеленский показал новое видео тренировок со спортивного зала. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

"Ну вот. Жму, как могу", - сказал он.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Зеленский делает упражнение жима гантелей в лавке с наклоном в 15 градусов. Однако пользователи сети указали шоумену, почему упражнение нужно делать иначе.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 14 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Видео: новая тренировка Владимира Зеленского (instagram.com/zelenskiy_official)

"Не выравнивайте руки полностью. Снимаете напряжение с груди и напрягаете локтевые суставы лишний раз", - сказал пользователь Василий Ляшкевич.

"А почему в носках?", - сказал пользователь Святослав Украина.

"Что-то гантели подозрительные. Не с пенопласта случайно?", - сказал пользователь Михаил Зубков.

"Руки только до конца не выравнивайте, спадает напряжение с мышц груди", - сказал юзер Владислав Шпак.

"С ума сойти. Подмышки привел в порядок. А то ходил как черт с кустарником", - сказал юзер Евгений Старовойт.

"Обратите внимание на локти. Слишком резко выравниваете", - сказала пользователь Анна Лаврив.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики".Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни. На этот раз Зеленский провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.

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