"Обратите внимание": в сети указали на недостаток тренировок Зеленского (видео)

Шоумену подсказали, как правильно делать упражнения
Популярный украинский комик и шоумен Владимир Зеленский показал новое видео тренировок со спортивного зала. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.
"Ну вот. Жму, как могу", - сказал он.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Зеленский делает упражнение жима гантелей в лавке с наклоном в 15 градусов. Однако пользователи сети указали шоумену, почему упражнение нужно делать иначе.
Видео: новая тренировка Владимира Зеленского (instagram.com/zelenskiy_official)
"Не выравнивайте руки полностью. Снимаете напряжение с груди и напрягаете локтевые суставы лишний раз", - сказал пользователь Василий Ляшкевич.
"А почему в носках?", - сказал пользователь Святослав Украина.
"Что-то гантели подозрительные. Не с пенопласта случайно?", - сказал пользователь Михаил Зубков.
"Руки только до конца не выравнивайте, спадает напряжение с мышц груди", - сказал юзер Владислав Шпак.
"С ума сойти. Подмышки привел в порядок. А то ходил как черт с кустарником", - сказал юзер Евгений Старовойт.
"Обратите внимание на локти. Слишком резко выравниваете", - сказала пользователь Анна Лаврив.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Кстати, известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики".Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни. На этот раз Зеленский провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.
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