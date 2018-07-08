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Очаровательная малышка: в сети показали снимки Кейт Миддлтон в детстве (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 22:30
Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцогиню Кембриджскую крестили за день до рождения ее супруга

Согласно католическому вероучению, представителями которого является королевская семья, ребенка необходимо крестить. Как известно, маленького принца окрестят 9 июля. Перед торжественным днем пресс-служба Кэмбриджских герцогов опубликовала фотографии с крестин маленькой Кейт Миддлтон в социальной сети Twitter.

 

Фото: (twitter.com/teacambridges)

Поклонники светской герцогини Кейт Миддлтон с нетерпением ждут крещения маленького принца Луи — третьего ребенка герцогов Кэмбриджских. Малыш родился 23 апреля, а крестить наследника на трон решили 9 июля в часовне Сент-Джеймсского дворца.

 

Фото: (twitter.com/teacambridges)

"Мы ждем 6 дней до празднования крещения Принца Луи, так что давайте посмотрим на крещение герцогини Кембриджской 20 июня в 1982-м году (крещение произошло ровно за день до рождения ее будущего мужа)!", — сообщается в публикации.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/teacambridges

В Сети появились милейшие снимки семейства Миддлтон, которые крестили своего первенца – малышку Кейт. Случилось это 20 июня 1982 года, когда ей исполнилось почти шесть месяцев. Интересно также и то, что это произошло за сутки до дня рождения ее нынешнего супруга – принца Уильяма.

На ретро-снимках можно увидеть очаровательную малышку Кэтрин, которая одета в милое белоснежное платье. На фотографиях видны ее родителей – Кэрол и Майкла Миддлтон, а также одних из ее дедушек и бабушек.

Напомним, что британцы делают ставки на кандидатов, которые могут стать крестными родителями королевского наследника. Главным кандидатом на роль крестного родителя Луи называют личного секретаря принца Уильяма — Мигеля Хэда. Также, почетная роль может достаться и Тигги Петтифер, которая в 1990-х была няней герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

Видео: (video.rbc.ua)

Не только банты и реверанс: что обязана делать дочь Кейт Мидлтон Крещение принца Луи: претенденты на роль крестных родителей ребенка Кейт Миддлтон
Теги: Кейт Миддлтон, Крещение, герцогиня Кембриджская
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