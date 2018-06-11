"Очаровательные красотки": дочь Веры Брежневой поразила сходством со "звездной" мамой

Фаны певицы отметили, что они с дочкой - просто красавицы

Популярная 36-летняя певица Вера Брежнева довольно часто публикует совместные фото со своей старшей дочерью Соней Купер. При этом многие подписчики певицы отмечают, что ее 17-летняя дочь очень похожа на свою маму.

В этот раз Вера Брежнева поделилась селфи с дочкой моделью, во время летних каникул Сони. О чем свидетельствует подпись под фото.

"Моя Соня приехала, #каникулы #дочкиматери", - подписала совместный снимок с дочерью Брежнева.

Вера Брежнева и ее дочь Соня Купер (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики Брежневой в очередной раз поспешили отметить, что дочка и мама очень похожи друг на друга и обе – красавицы.

"Крутая мама! А дочечка просто красавица!" – пишет ianovskaia.irina.

"О, уже вторая Брежнева выросла", - улыбается ilyasss174.

Скриншот комментариев instagram.com/ververa

Дочь Веры Брежневой Соня Купер (фото: instagram.com/sonya_kooper)

Вера Брежнева со старшей дочкой Соней и младшей – 8-летней Сарой (фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева и Соня Купер (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, 9 июня Ани Лорак отметила день рождения своей дочки Софии, которой исполнилось 7 лет.

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