"Очень нежно": знаменитости поразили сеть фото в образе лесных мавок

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/jetsetterua)

Ефросинина, Осадчая и Кухар предстали в потрясающих образах

Известные украинские телеведущие Маша Ефросинина и Катя Осадчая, а также прима-балерина Национальной оперы Украины и народная артистка Екатерина Кухар предстали в нежных образах лесных мавок в спецпроекте популярного светского журнала Jet Setter. Снимки были опубликованы на странице издания в Instagram.

"Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Екатерина Кухар примерили сказочный образ Мавки в спецпроекте JS", - написано в публикации.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/jetsetterua)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/jetsetterua)

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/jetsetterua)

Пользователи оценили потрясающие портретные кадры звезд и стали спорить, кому же образ подошел наиболее хорошо.

"Всех люблю, но Катя лучшая!", "Катерина - самая лучшая", "Осадчая - это ее образ, прям в точку", "Машенька очень волшебная", "Очень нежно", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/jetsetterua)

Маша Ефросинина также опубликовала фото со съемок в своем Instagram.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Волшебной красоты социальный проект #Мавказаліси", - написала она в посте.

"Очень красиво!", "Шикарна", "Волшебный образ", "Сказочная", "Неимоверно", - прокомментировали в свою очередь поклонники телеведущей.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что портреты сделаны во время съемок социального арт-ролика, которое посвящено выпуску кулона-оберега, созданного лимитированной серией в коллаборации одного из ювелирных домов и мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Кулон, которым украшена главная героиня мультфильма и участницы означает, что она является хранительницей леса, потому что это давняя руна – символ гармонии четырех стихий. Режиссер и автор идеи – известный дизайнер Ольга Навроцкая.

Напомним, ONUKA, Monatik и другие известные украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки". Цель - привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей.

Также мы писали о том, что Маша Ефросинина ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками".

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