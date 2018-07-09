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"Очень смело": анонс клипа Анны Седоковой вызвал горячие споры у поклонников (видео)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 16:21
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица анонсировала выход нового клипа

Известная украинская певица Анна Седокова анонсировала свой новый клип на песню "Ни слова о нем", сделав новый пост на своей странице в Instagram, чем очень озадачила поклонников.

"Мне кажется, что это мое первое видео не о любви... О чем? Я ещё и сама не поняла. Я просто хочу танцевать до потери сознания и целоваться #НиСловаОНем Завтра #премьера", - сообщила Аня в публикации.

На кадрах видно звезду и еще одну девушку, которые намереваются поцеловаться в клипе.

 

Видео: анонс клипа "Ни слова о нем" (instagram.com/annasedokova)

На этот факт, несмотря на то, что видео было опубликовано всего несколько часов назад, фанаты отреагировали уже довольно неоднозначно. Многим понравились кадры из клипа и они очень ждут премьеры.

"Какая красота", "Анечка, я думаю, это будет бомба", "Очень сексуально и красиво", "Это будет чертовски жарко!", "Очень красиво! Атмосферно", "Как всегда, Аня - огонь", "Очень смело", - прокомментировали поклонники.

Но нашлось также много фолловеров, которые разочаровались в творчестве певицы и раскритиковали ее. "Слушала вас, но теперь перестану. Фанатов реально поубавится. Отписываться не стану, интересно, до чего вы дойдете", "Фу, противно, вы меня разочаровали", "Смотреть неприятно!", "Ну вообще, после этого видео я разочарована", "Так нельзя...", - написали подписичики звезды.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова договорилась с экс-супругом Максимом Чернявским об опеке над дочерью.

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Теги: Анна Седокова, клип
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