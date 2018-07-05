"Очень жаль": легендарная группа отменила выступление на Atlas Weekend

Рэп-группа не выступит на популярном фестивале в Киеве

5 июля вокалист рэп-группы "Кровосток" Антон Черняк сообщил о том, что их выступление на одном из самых крупных фестивалей Atlas Weekend отменено. Об этом исполнитель рассказал в видеообращении на официальной странице группы в Instagram.

Причиной очередного изменения программы мероприятия стала поломанная нога артиста.

Допис, поширений КРОВОСТОК (18+) (@krovostokofficial) 5 Лип 2018 р. о 5:40 PDT

Видеообращение вокалиста группы (instagram.com/krovostokofficial)

"Всем привет! В вязи с тем, что я сломал ногу, к сожалению, мы, "Кровосток", этим летом не сможем проучаствовать в фестивале Atlas Weekend. Но мы обязательно сделаем это в следующем году. Всем, кто собирается посетить фестиваль этим летом, желаем хорошо провести время. До скорых встреч", - сказал Антон.

Поклонники творчества "Кровостока" сожалеют о данной новости и желают Антону поскорее выздоравливать.

"Очень жаль, выздоравливайте", "Какая жаль", "Скорейшего выздоровления", - написали пользователи.

Напомним, "Звери" объяснили отказ от выступления на Atlas Weekend.

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