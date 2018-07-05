"Очень жаль": легендарная группа отменила выступление на Atlas Weekend

Рэп-группа не выступит на популярном фестивале в Киеве
5 июля вокалист рэп-группы "Кровосток" Антон Черняк сообщил о том, что их выступление на одном из самых крупных фестивалей Atlas Weekend отменено. Об этом исполнитель рассказал в видеообращении на официальной странице группы в Instagram.
Причиной очередного изменения программы мероприятия стала поломанная нога артиста.
Видеообращение вокалиста группы (instagram.com/krovostokofficial)
"Всем привет! В вязи с тем, что я сломал ногу, к сожалению, мы, "Кровосток", этим летом не сможем проучаствовать в фестивале Atlas Weekend. Но мы обязательно сделаем это в следующем году. Всем, кто собирается посетить фестиваль этим летом, желаем хорошо провести время. До скорых встреч", - сказал Антон.
Поклонники творчества "Кровостока" сожалеют о данной новости и желают Антону поскорее выздоравливать.
"Очень жаль, выздоравливайте", "Какая жаль", "Скорейшего выздоровления", - написали пользователи.
Напомним, "Звери" объяснили отказ от выступления на Atlas Weekend.
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