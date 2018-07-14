Одесский кинофестиваль-2018: яркие наряды звездных гостей (фото)

Фото: facebook.com/odesaiff

По красной дорожке прошлись известные украинские звезды

13 июля в Одессе стартовал Одесский международный кинофестиваль. Культурное событие пройдет в девятый раз. Фестиваль продлится 9 дней до 21 июля, а его программа включает в себя премьеры фильмов, специальные показы, мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей, open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице и множественные вечеринки. На фестивале покажут около сотни кинофильмов.

По традиции состоялась церемония открытия ОМКФ с красной дорожкой возле Одесского оперного театра. Ею прошлись гости кинофестиваля, в том числе иностранные звезды, а также популярные украинские селебрити.

Среди иностранных звезд замечен актер Эрик Робертс.

Фото: Травести-дива Монро (телеканал Украина)

Фото: Народная артистка Украины Ада Роговцева ((телеканал Украина)

Фото: MELOVIN (телеканал Украина)

Фото: Антон Лирник с женой (телеканал Украина)

Фото: Эрик Робертс (телеканал Украина)

Напомним, что главный приз фестиваля - это статуэтка под названием "Золотой Дюк". Всего на фестивале есть три раздела: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

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