В Одессу приехал исполнитель хита "Голубая луна" (фото, видео)

Фото: летний театр Морвокзал (facebook.com/pg/letniiteatrmorvokzal)

Николай Трубач был замечен в Одессе

Известный музыкант, певец и автор хита "Голубая луна" Николай Трубач приехал в Одессу. Вчера, 2 августа, в 20:00 он выступил на сцене Летнего театра "Морвокзал". Это буыло первое его выступление за последние четыре года.

Прямо из аэропорта музыкант отправился на Привоз и успел накупить свежих раков, а еще загадал желание и даже потер нос у известного памятника Тете Соне.

Николай признался, что раки напоминают ему о детстве, когда еще мальчиком в селе в перчатках и маске постоянно ловил их ведрами. Прямо на рынке артист успел поделиться своим фирменным рецептом приготовления раков по-николаевски: "побольше соли и укропа".

Видео: Николай Трубач выступит в Одессе (youtube.com/Александр ШЕЛЕСТ)

"На целый год у меня пропал голос. Пришлось делать сложную операцию на голосовых связках. Нужно было заново учиться разговаривать и петь", - признался музыкант. Хотя за это время успел сняться в кино у режиссера Аллы Суриковой и написать книгу "Мертвое дело. Живая копейка".

Фото: Николай Трубач в Одессе (пресс-служба)

Также он поделился, что поддерживает связь с Борисом Моисеевым, но продолжения песни "Голубая луна" не видит. "Я уже опытный композитор и поэт, мне интересно писать более серьезные песни, музыку сочинять. А "Голубая луна" – это все-таки легковесный жанр, хотя и дико веселый. Я это все понимаю, до сих пор эта песня на всех моих концертах – номер один. Все ее ждут, требуют, пляшут под нее, подпевают", - рассказал Николай.

Отметим, что площадка, на которой выступил артист была открыта 13 июля концертом Верки Сердючки. Почти каждый день здесь проходят концерты разных звезд.

Напомним, троих иностранцев, которые специально прилетели из Греции на концерт Alekseev в Одессе, не пустили в зал.

Также мы сообщали, что известная украинская певица Тина Кароль, которая выступит на праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа, открыла секрет создания своей самой популярной песни.

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