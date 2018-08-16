"Один маленький секрет": Julik снялся в новом фильме "DZIDZIO Первый раз"

Фото: Экс-DZIDZIO Назарий Гук снялся в новой ленте (пресс-служба)

Все сцены с участием артиста состоялись в одном из ночных клубов

На днях состоялись съемки киноленты "DZIDZIO Перший раз", в которых принял участие Julik (Назарий Гук).

Напомним, несколько месяцев назад, артист принял решение начать авторский проект в котором,он занялся ди-джеїнгом, написанием авторских треков и созданием ремикс-версий на песни топовых украинских артистов.

"Очень приятно было стать частью качественного украинского контента, который создает "DZIDZIO Film". В этой киноленте, как и в предыдущих, я играл самого себя, то есть мне не пришлось перевоплощаться в роль" - сказал Julik.

Видео: DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ. Официальный тизер фильма (2018) (Youtubeканал DZIDZIO)

К слову, Юлик не впервые снимается в кинолентах: находясь в составе коллектива DZIDZIO, он сыграл много ролей.

"Для меня процесс фильмографии - это постоянное движение, динамика и, прежде всего, новый вызов перед собой. Когда мы начинали снимать мини-фильмы, признаюсь, было немножко страшно. С годами этот страх проходит и камера становится второстепенной вещью, которую ты просто не замечаешь", - комментирует он.

Фото: В киноленте "DZIDZIO Первый раз" Юлік зажжет требовательную Ходоривскую публику (пресс-служба)

"Дзидзьо, в душе большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить первый раз и оч-чень осторожно", - рассказали в "DZIDZIO Film".

Фото: Все сцены с участием артиста состоялись в одном из ночных клубов (пресс-служба)

В киноленте "DZIDZIO Первый раз" Юліку зажжет требовательную Ходоривскую публику (пгт недалеко от Львова - ред.).

Все сцены с участием артиста состоялись в одном из ночных клубов, где главные герои киноленты Дзидзьо и Паук приедут позабавиться и послушать известные хиты.

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