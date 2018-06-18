Одиозный Кобзон попал в больницу

Певец рассказал о своем состоянии

В Москве госпитализирован одиозный российский певец, народный артист СССР, "герой" так называемой "Донецкой народной республики" Иосиф Кобзон. Об этом сообщается на странице Mash в соцсети Facebook.

По информации издания, 80-летний артист, который активно поддерживает террористов самопровозглашенных республик на Донбассе, был доставлен в клинику для прохождения лечения. Какое именно лечение предстоит пройти певцу – остается неизвестным.

Информацию о своей госпитализации подтвердил сам Кобзон. Певец сообщил, что чувствует себя хорошо.

Скриншот поста (facebook.com/breakingmash)

Ранее Кобзон рассказал, где хочет быть похоронен.

Напомним, в Украине лишили Кобзона всех государственных наград. Позднее Кобзон прокомментировал свое лишение государственных наград. Он заявил, что сам уже давно отказался от них.

Кстати, Приходько прокомментировала лишение украинских наград Кобзона.

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