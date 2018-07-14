"Однозначно Hot": Джамала порадовала поклонников сочными фотографиями с отдыха

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы гадают, на какой курорт отправилась певица

Украинская артистка, победительница Евровидения 2016 Джамала заинтриговала поклонников новыми снимками с отдыха. И хотя в подписи к фото артистка отмечает, что не успела в полной мере подготовить тело к лету, поклонники подбадривают артистку. В комментариях к фотографиям, опубликованным на официальной странице звезды в Instagram поклонники пишут об исключительности ее форм.

"Отдых - это когда вроде ты еще не успел похудеть к лету как хотел, но море, солнце и ветер и тебя все "устраює", — пишет украинская артистка в подписи к публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники пытаются разубедить артистку, говоря, что у нее идеальная фигура.

"Красива", "Прости Джа, но это однозначно Hot", "Natural beauty", "Горячооо, красавица Джа", "Вы самая красивая", "В вас так много энергии и вы всегда ее передаете нам через невероятно сильные и музыкальные песни спасибо Вам, Вы мой вдохновитель", "Джамала, Вы прекрасна!!", "Ваш позитив заряжает)", "Отличная форма, после недавних родов!!! Так думаешь о лишних кг страшно, а посмотреть — красоточка, материнство безумно поменяло, утончило, нежная женщина, молодчинка", — пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Некоторые пользователи сети стали расспрашивать звезду, где она отдыхает. Кто-то даже предположил, что артистка отправилась отдыхать в Крым. В дальнейших публикациях Джамала указала, что находится в Турции.

Напомним, что на своей instagram-страничке Джамала поделилась со своими фанами забавным черно-белым фото, на котором она работает над новым альбомом в домашней обстановке.

Видео: (video.rbc.ua)