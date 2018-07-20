"Оказавшись перед Путиным..." Земфира ответила на популярный вопрос

Певица Земфира ответила на вопросы своих поклонников
Популярная российская певица Земфира ответила на вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", который постоянно в конце своих интервью гостям задает известный журналист Юрий Дудь.
Так, во время общения с фанатами Земфира лаконично, но уверено ответила: "Я не окажусь".
При этом она подчеркнула, что Дудю она не даст интервью.
"Вообще. Мне это не нужно. И сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже", - отметила певица и добавила, что не хочет давать большие интервью кому бы то ни было.
Не обошлось и без казусов. Например, одному поклоннику певица нахамила. Александр Качаев задал ей вопрос: "Если вы предстанете перед Богом и Путиным, за что бы ему предъявили (отругали или порицали его)?"
"Давайте перед ними предстанете вы. Причем сразу перед обоими. И выскажетесь", - ответила Земфира.
Земфира (фото: vk.com/zemfira)
Кроме того, Рамазанова высказалась о жизни в РФ и своем отношении к российским властям.
В частности, артистка сказала, что не очень довольна нынешним состоянием жизни в России.
"Я то преуспевающий человек... Но, конечно, у нас масса проблем", - сказала она.
Земфира (фото: vk.com/zemfira)
Отношение к нынешнему российскому правительству и его законам, по словам певицы, у нее "как и у большинства, сложное".
Также она сказала, что в ближайшее время не собирается с концертами в Украину.
Ранее соцсеть взбесило выступление Земфиры в Минске.
Видео: РБК-Украина