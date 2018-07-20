"Оказавшись перед Путиным..." Земфира ответила на популярный вопрос

Земфира (фото: vk.com/zemfira)

Певица Земфира ответила на вопросы своих поклонников

Популярная российская певица Земфира ответила на вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", который постоянно в конце своих интервью гостям задает известный журналист Юрий Дудь.

Так, во время общения с фанатами Земфира лаконично, но уверено ответила: "Я не окажусь".

При этом она подчеркнула, что Дудю она не даст интервью.

"Вообще. Мне это не нужно. И сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже", - отметила певица и добавила, что не хочет давать большие интервью кому бы то ни было.

Не обошлось и без казусов. Например, одному поклоннику певица нахамила. Александр Качаев задал ей вопрос: "Если вы предстанете перед Богом и Путиным, за что бы ему предъявили (отругали или порицали его)?"

"Давайте перед ними предстанете вы. Причем сразу перед обоими. И выскажетесь", - ответила Земфира.

Земфира (фото: vk.com/zemfira)

Кроме того, Рамазанова высказалась о жизни в РФ и своем отношении к российским властям.

В частности, артистка сказала, что не очень довольна нынешним состоянием жизни в России.

"Я то преуспевающий человек... Но, конечно, у нас масса проблем", - сказала она.

Земфира (фото: vk.com/zemfira)

Отношение к нынешнему российскому правительству и его законам, по словам певицы, у нее "как и у большинства, сложное".

Также она сказала, что в ближайшее время не собирается с концертами в Украину.

Ранее соцсеть взбесило выступление Земфиры в Минске.

Видео: РБК-Украина