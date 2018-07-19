"Океан Ельзи" впервые завел страницу в Instagram

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

На странице группы есть лишь одна запись

Мегапопулярная украинская группа "Океан Ельзи" наконец завела официальную страницу в социальной сети Instagram.

Пока что на странице группы есть только одна запись.

"Теперь - официально! It's official! Привет, instagram. OE", - указано в первой записи "Океана Ельзи".

Скриншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

Также к записи была прикреплена фотография с участниками музыкального коллектива.

Фото: Океан Эльзы (instagram.com/okeanelzy_official)

Отметим, что ранее музыканты имели страницы только в Facebook, а также личный аккаунт вел лидер коллектива Святослав Вакарчук в Twitter.

Пользователи соцсетей поздравили любимую группу в комментариях и начали активно подписываться на только созданную страницу.

"Наконец", Рады видеть любимую группу, Буду внимательно следить за вами", "Круто как", - пишут фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

"Поздравляю, дорогие мои. Очень рада видеть, очень соскучилась, очень жду встречи, только музыка, только ОЕ!", "Так долго Вас ждал!", "Ходит легенда, что они отвечают на комменты", - добавили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/okeanelzy_official)

Ранее сообщалось, что группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "В небо гонит", релиз которой песни состоялся 14 июня.

По словам Святослава Вакарчука, мелодия к композиции "В небо гонит" появилась еще во время его пребывания в Стэнфордском университете зимой 2018 года, где он не только учился, но и находил время для джем-сейшенов с друзьями.

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