"Окрыляет возможность помогать людям": Каменских рассказала о своей социальной деятельности

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Каменских подчеркнула, что заниматься благотворительностью ей очень нравится

Известная украинская певица Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, рассказала, какую роль в ее жизни занимает социальная деятельность. Об этом Каменских рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Певица призналась, что относительно недавно присоединилась к благотворительному проекту "Жизнелюб". Также Настя рассказала, что собирала теплую одежду вместе с магазином "Ласка". По ее словам, в ходе акции удалось собрать огромное количество теплых вещей для пожилых людей.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее уже появлялась информация о благотворительной деятельности Насти Каменских. Недавно она накормила пенсионеров супом в домике "Обед без бед", где бесплатно раздают еду пожилым людям.

Фото: Настя Каменских накормила супом пенсионеров (kiev.informator.ua)

"Также мы собирали деньги, чтобы открыть домик для "Обеда без бед" — здесь пожилые люди, которые нуждаются в помощи, могут бесплатно обедать. Мы даже перевыполнили план, собирали деньги на один домик, а открыли два", - говорит артистка.

Звезда подчеркнула, что заниматься благотворительностью ей очень нравится и пообещала и дальше помогать людям.

"Меня буквально окрыляет возможность делать такие добрые дела, помогать людям. Планирую делать это и дальше, отдавать свои вещи на благотворительные аукционы, чтобы вырученные деньги шли на помощь тем, кому это нужно. Поэтому следите за моими соцсетями", - подытожила Каменских.

Ранее Настя Каменских призналась, готова ли пойти в политику.

Также она рассказала о "спортивной" мотивации и поделилась диетическим рецептом любимого салата.

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